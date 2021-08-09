В Москве зарегистрировали минимальное с 9 июня число смертей из-за коронавируса за сутки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 59, что стало минимумом с 9 июня. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 63 смерти. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 26 248 заболевших.

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 150 против 2 761 днем ранее, до 1 529 350. В относительном выражении прирост составил 0,14%.