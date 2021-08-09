Собянин рассказал о возобновлении работы павильонов "Здоровая Москва"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" с 9 августа вновь будут проводить профилактические обследования и будут работать на выявление осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"С 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей. Причем особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесенного COVID-19.", - написал он.

Он уточнил, что для переболевших коронавирусной инфекцией добавят пять дополнительных исследований в павильонах: спирометрию, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови); тест с 6-минутной ходьбой для выявления проблем в работе сердца и легких, а также рентгенографию органов грудной клетки. Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" также продолжится.

Мэр напомнил, что все исследования в павильонах проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

"Кроме того, в московские парки вернулись "Спортивные выходные" - бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям. Записаться можно на сайте проекта https://sportsweekend.ru или обратившись в центр госуслуг "Мои Документы", - добавил Собянин.

Мэр также сообщил, что более 560 тыс. горожан сделали первую прививку от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва".

"В этом году павильоны "Здоровая Москва" открылись 11 мая. За полтора месяца работы в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. москвичей. Однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тыс. москвичей", - написал Собянин.

Он добавил, что 8 тыс. человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт".

По словам мэра, "сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей".