Псковские коммунисты требуют через суд отменить обязательную вакцинацию от коронавируса

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Второй секретарь псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов обратился в суд с требованием отменить постановление регионального подразделения Роспотребнадзора о вакцинации отдельных групп граждан. Об этом во вторник сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

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"Псковский областной суд принял к производству административное исковое заявление Михайлова Д. Ю. о признании недействующим с момента подписания постановления руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия населения Псковской области Нестерука А. В. "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям" в части пунктов 1.1, 1.2", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительное судебное заседание по делу назначили на 25 августа 2021 года.

В конце июня региональное управление Роспотребнадзора по Псковской области ввело обязательную вакцинацию для ряда групп граждан, в том числе для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ, театров, салонов красоты, транспортной сферы. Также это требование распространяется на сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, учреждений, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление руководителя регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача региона Александра Нестерука опубликовали на сайте ведомства.