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Меняйло не поддержал идею об обязательной вакцинации в Северной Осетии

По мнению врио главы региона, это самый легкий путь, по которому можно пойти, чтобы улучшить эпидситуацию в республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло не поддержал предложение Минздрава республики о введении обязательной вакцинации населения.

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"Я не услышал ни от Роспотребнадзора, ни от Минздрава предложения по усилению работы по вакцинации. Что предлагаете сделать, чтобы увеличить охват? Вакцина есть, пунктов вакцинации хватает", - обратился Меняйло на заседании оперативного штаба во вторник.

"Сергей Иванович, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы предлагаем вводить обязательную вакцинацию", - ответила замминистра здравоохранения Тамара Томаева.

При этом глава региона отметил, что это самый легкий путь, по которому можно пойти в данном случае. Работу по налаживанию эпидситуации в республике он назвал формальной, "для галочки". "Организация работы только на бумаге, чтобы галочку поставить, что поручение выполнено. Звучит везде - по вашему поручению. У вас есть должностные обязанности и свои полномочия. Организовывайте в рамках поручений", - сказал Меняйло, обращаясь к главе управления Роспотребнадзора по республике Алану Тибилову.

Тибилов отметил, что несмотря на проводимые противоэпидемические мероприятия ситуация в республике остается сложной. Не снижается число вновь выявляемых случаев. Он предложил перевести сотрудников учреждений Минсоцразвития перевести в закрытый вахтовый режим работы. Руководитель республики попросил оформит поручение и отдать на подпись.

Всего в стационарах республики в настоящее время 899 человека (117 госпитализированы за сутки), из которых у 454 подтвержден коронавирус.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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