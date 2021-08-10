В Минздраве заявили, что трое россиян остаются на лечении в Анталье после ДТП

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Три россиянина остаются на лечении в Турции после ДТП, один из них находится в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. После стабилизации состояния будет решаться вопрос о его транспортировке в Москву, сообщили журанлистам во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции, - говорится в сообщении. - Проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья, где на данный момент получает лечение один из пострадавших в результате ДТП. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму в результате ДТП".

Отмечается, что врачи НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Минздрава России находятся на постоянной связи со специалистами турецкой клиники и готовы при необходимости вылететь для консультации на место. "После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что пациенты находятся под наблюдением врачей, Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

Авария с автобусом, который перевозил российских туристов из поселка Конаклы, произошла 2 августа в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья. Группа состояла из 22 человек, среди них находились девять детей, все туристы из Самарской области. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

В результате ДТП погибли три человека. По данным Минздрава РФ, 15 россиян выписаны из стационаров, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести. Власти Самарской области сообщали, что направят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП, по 500 тыс. рублей - пострадавшим средней степени тяжести, по 200 тыс. рублей - всем самарцам, попавшим в аварию.