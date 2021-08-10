Трутнев поручил обновить нормы противопожарных полос рядом с населенными пунктами в ДФО

ТАСС, 10 августа. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе поручил актуализировать нормативы противопожарных полос рядом с населенными пунктами на Дальнем Востоке и добиться их неукоснительного соблюдения.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Юрий Трутнев поручил МЧС России, Минприроды России, Рослесхозу актуализировать нормативы противопожарных полос рядом с населенными пунктами в целях обеспечения защищенности жителей и объектов инфраструктуры от пожаров и добиться их неукоснительного соблюдения в регионах ДФО", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое провел Трутнев.

На заседании обсуждалась организация работ по предотвращению распространения огня и тушению лесных пожаров на территории Якутии. В пресс-службе напомнили, что в центральной части региона июнь стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. В регионе ведется тушение 69 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в 11 раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров на 82,8 тыс. га).

По словам главы Якутии Айсена Николаева, количество пожаров достигло пика 13 июля, когда одновременно на территории региона действовало 324 пожара. Сейчас их число сократилось практически в два раза - до 178.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.