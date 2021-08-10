Российский Ил-76 начнет тушить пожары в Греции 11 августа

АФИНЫ, 10 августа. /ТАСС/. Российский самолет Ил-76 приступит к тушению пожаров в Греции в среду сразу после рассвета. Об этом сообщил во вторник вечером российским журналистам в Афинском международном аэропорту представитель генерального секретариата гражданской защиты Греции, прибывший встречать самолеты.

Первый Ил-76 уже приземлился в Афинах.

"Самолет начнет тушить пожары сразу после восхода солнца. Сейчас приедут цистерны с водой, его заправят, и утром он начнет работать", - сказал представитель секретариата. По его словам, для этого потребуется около 40 тонн воды.

По словам представителя секретариата, вскоре в аэропорту приземлится и второй российский Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров. Кроме того, как ожидается, ночью в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.