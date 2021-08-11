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Пандемия COVID-19

На Камчатке сокращают число ковидных коек после выхода региона на плато по заболеваемости

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 17,3 тыс. случаев COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Более 100 коек, предназначавшихся для пациентов с коронавирусом, свернуты с конца прошлой недели в моногоспиталях на Камчатке, следует из данных оперштаба по региону.

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В настоящий момент общее количество мест в моногоспиталях составляет 710, а 6 августа их было 824. Коечный фонд сокращен на 114 единиц. Среднесуточный прирост заболевших в крае за последнюю неделю составляет 55 человек. В госпиталях находятся 459 пациентов.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировали 17,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14,6 тыс. пациентов выздоровели, 242 умерли. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе сделали около 68 тыс. человек.

Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что в начале августа Камчатка вышла на плато по заболеваемости ковидом. Количество госпитализированных и количество выписанных из госпиталей пациентов примерно сравнялось.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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