На Камчатке сокращают число ковидных коек после выхода региона на плато по заболеваемости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Более 100 коек, предназначавшихся для пациентов с коронавирусом, свернуты с конца прошлой недели в моногоспиталях на Камчатке, следует из данных оперштаба по региону.

В настоящий момент общее количество мест в моногоспиталях составляет 710, а 6 августа их было 824. Коечный фонд сокращен на 114 единиц. Среднесуточный прирост заболевших в крае за последнюю неделю составляет 55 человек. В госпиталях находятся 459 пациентов.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировали 17,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14,6 тыс. пациентов выздоровели, 242 умерли. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе сделали около 68 тыс. человек.

Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что в начале августа Камчатка вышла на плато по заболеваемости ковидом. Количество госпитализированных и количество выписанных из госпиталей пациентов примерно сравнялось.