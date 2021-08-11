Эксперт: нефтяное пятно у Новороссийска скоро исчезнет, но угроза экологии остается

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Образовавшаяся недалеко от Новороссийска нефтяная пленка через несколько дней исчезнет, однако тяжелые фракции нефти представляют угрозу для отдыхающих и заповедника "Утриш". Об этом в среду заявил ТАСС руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников.

"Мы считаем, что присутствует угроза береговой черте, но о масштабе этой угрозы мы пока точно не можем сказать. Пятно точно достигает прибрежной зоны в районе Абрау-Дюрсо и севернее. С момента разлива прошло уже четыре дня, и те легкие фракции, которые растеклись по поверхности, это лишь часть нефти, которая попала в морскую среду. Эта тонкая пленка быстрее всего будет испаряться и через несколько дней пропадет с поверхности", - сказал Книжников.

В то же время более тяжелые фракции нефти в виде капелек и сгустков будут находится в морской среде намного дольше и оказывать токсическое воздействие на морских животных. Также высока вероятность, что они будут попадать на берег вместе с морским течением, которое идет с юга на север. При этом севернее находится заповедник "Утриш", напомнил Книжников.