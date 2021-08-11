План по вакцинации от коронавируса в Кировской области выполнили более чем на половину

КИРОВ, 11 августа. /ТАСС/. Более 314 тыс. жителей Кировской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, что, по подсчетам ТАСС, превышает 50% от плана. Вторым компонентом привились порядка 273 тыс. жителей региона, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

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Ранее власти сообщали о намерении привить от коронавируса около 600 тыс. человек.

"В Кировской области первый компонент вакцины получили более 314 тыс. человек. Завершили вакцинацию от COVID-19 порядка 273 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении.

На базе городских и районных поликлиник работают 80 стационарных прививочных пунктов, сформировали 39 мобильных прививочных бригад. Вакцинация проводится препаратами "Спутник V" и "Спутник лайт".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили 51 662 случая заражения коронавирусом, 48 293 человека выздоровели, 449 умерли. В регионе действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.