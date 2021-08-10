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Все новости
Данные из Сан-Марино об эффективности "Спутника V".
Данные из Сан-Марино об эффективности "Спутника V".
Данные из Сан-Марино об эффективности "Спутника V".
Данные из Сан-Марино об эффективности "Спутника V".
Данные из Сан-Марино об эффективности "Спутника V".
Пандемия COVID-19

Данные из Сан-Марино об эффективности "Спутника V". Главное о коронавирусе за 10 августа

© AP Photo/Antonio Calanni
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 491 288 случаев заражения, из них новых — 21 378 (впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тыс. случаев заражения). За сутки умерли 792 человека, за весь период — 166 442.
  • Антитела к коронавирусу после второй дозы "Спутника V" появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.
  • Минобрнауки готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов. В ведомстве считают, что отсутствие прививки не может быть причиной не пускать его в общежитие или кампус.
  • В Петербурге запустили приложение для записи на вакцинацию через соцсеть "ВКонтакте".
  • В Петербурге впервые с 3 февраля число заразившихся оказалось больше, чем в Москве.
  • Повторный рост заболеваемости может произойти в середине или в конце сентября, когда основная масса граждан вернется из отпусков, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 530 989 случаев заражения, из них новых — 1639 (минимум с 7 апреля). Госпитализирован 781 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 203,5 млн случаев заражения, умерли 4 307 668 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Грузии зафиксировали суточный рекорд по числу смертей.
  • В Израиле впервые с февраля выявили более 6 тыс. заразившихся за сутки.
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