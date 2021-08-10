В институте Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100%

РИМ, 10 августа. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом ТАСС рассказал представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

"Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела", - рассказал Кавалли. Он подчеркнул, что теперь римскому институту "предстоит провести качественный анализ этих антител". "Исследование еще продолжается", - отметил Кавалли.

Он сообщил, что "Спутником V" вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). "К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира", - добавил собеседник агентства. По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. "Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer, - добавил Кавалли.

Первая партия "Спутника V" по соглашению властей республики, не входящей в ЕС, и Российского фонда прямых инвестиций поступила в Сан-Марино 23 февраля. В мае власти Сан-Марино объявили о закрытии ковидного отделения в местной больнице.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса "Спутник V", российский препарат зарегистрировали почти 70 стран.