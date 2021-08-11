{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова сообщила, что вакцина от COVID-19 помогла ей "смягчить удар" при заболевании

Уполномоченный по правам человека в РФ призвала граждан вакцинироваться при отсутствии противопоказаний
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что могла бы перенести коронавирус тяжелее, если бы не вакцина, которая помогла ей "смягчить удар" при заболевании.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"У меня были прививки "Ковивак", я переболела коронавирусом, я убеждена, что прививка смягчила этот удар", - сказала она журналистам на полях молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Омбудсмен также призвала граждан вакцинироваться при отсутствии противопоказаний. "Мне кажется, если нет противопоказаний, то [вакцинация] очень хорошо", - подчеркнула Москалькова.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентный.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
К 2024 году 155 астраханских школ планируют оснастить современным цифровым оборудованием
В учебных классах помимо ноутбуков должны появиться интерактивные комплексы
Читать полностью