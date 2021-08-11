Москалькова сообщила, что вакцина от COVID-19 помогла ей "смягчить удар" при заболевании

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что могла бы перенести коронавирус тяжелее, если бы не вакцина, которая помогла ей "смягчить удар" при заболевании.

"У меня были прививки "Ковивак", я переболела коронавирусом, я убеждена, что прививка смягчила этот удар", - сказала она журналистам на полях молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Омбудсмен также призвала граждан вакцинироваться при отсутствии противопоказаний. "Мне кажется, если нет противопоказаний, то [вакцинация] очень хорошо", - подчеркнула Москалькова.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентный.