В Петербурге четыре больницы вернутся к плановой работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в Санкт-Петербурге, четыре медицинских учреждения полностью или частично возвращаются к плановой работе. Об этом в среду сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Сегодня мы наблюдаем положительную динамику, снижение заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса - вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины", - процитировали Беглова в пресс-службе администрации города.

В частности, к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи через две недели вернется больница №33. В администрации при этом подчеркнули, что при необходимости учреждение может быть вновь быстро перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.

Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией вывели 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранили для пациентов с коронавирусом.

Всего в Петербурге развернули 6 977 коек для пациентов с коронавирусом, на стационарном лечении находятся 5 303 человека. По последним данным, в Петербурге выявили 549 508 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 521 899 человек, умерли 19 800. За последние сутки в городе выявили 1 804 случая заражения.