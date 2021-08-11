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Учебный год на Ставрополье планируется начать в очном режиме

Почти 60% педагогов прошли вакцинацию от коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Учебный год школы Ставрополья планируют начать 1 сентября в очном режиме с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе губернатора края.

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"Планируется, что учеба начнется, как обычно, 1 сентября в очном режиме с соблюдением действующих мер противоэпидемической защиты", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае работу 1 сентября начнут 1 790 учебных учреждений. Комиссии проводят их приемку. По данным краевого правительства, 700 организаций уже готовы к началу учебного процесса.

Образовательные учреждения в крае обеспечили средствами термометрии и дезинфекции воздуха. Почти 60% педагогов прошли вакцинацию от коронавируса, еще почти 9,5 тыс. педагогов планируют сделать прививку в предстоящие дни.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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