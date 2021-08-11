В Кабардино-Балкарии сделали прививку от коронавируса 44% жителей, подлежащих вакцинации

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Более 40% жителей Кабардино-Балкарии, которых необходимо вакцинировать от коронавируса, уже сделали прививку, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"Темпы вакцинации в республике не снижаются, ежедневно через прививочные пункты проходят порядка 4 тыс. человек. Всего на 11 августа иммунизацию прошли 44% населения, подлежащего вакцинации", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется рост заболеваемости коронавирусом, в госпиталях получают помощь более 700 человек, в реанимациях - 90. Дефицита коечного фонда в республике нет, отмечают местные власти, в четырех госпиталях развернули 930 коек, к открытию готовится пятый. По состоянию на 11 августа, в Кабардино-Балкарии коронавирус выявили у 27 972 человек, выздоровели 26 052, умерли 644 (за сутки умерли шесть человек, что является самым максимальным показателем за все время пандемии).

15 июля в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер торговли и услуг. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Главный государственный санитарный врач по Кабардино-Балкарии также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.