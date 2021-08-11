В Карачаево-Черкесии начал работу интерактивный консультант по вопросам вакцинации

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Центр управления регионом Карачаево-Черкесии разработал интерактивного консультанта по вопросам вакцинации, который содержит данные о прививочных пунктах, а также информацию о прививках против коронавируса. Об этом журналистам сообщили в среду в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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"Специалисты Центра управления регионом Карачаево-Черкесии запустили чат-бот в мессенджере Telegram, в котором можно узнать информацию о вакцинации от коронавируса в регионе", - рассказали в оперштабе.

Уточняется, что чат-бот расскажет о видах вакцин, правилах и видах записи для вакцинации, прививочных пунктах, об организации коллективной вакцинации на месте работы и содержит номера телефонов для консультации.

Ранее число передвижных пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии было увеличили почти вдвое - до 49 с целью максимально охватить вакцинацией самые отдаленные уголки республики. Также действует 13 прививочных пунктов, доступно четыре вида российских вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Спутник Лайт" и "Ковивак". Всего в регионе привились 95 534 жителя, 79 514 прошли оба этапа вакцинации.

За последние сутки в республике выявили 54 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировали 23 010 случаев инфицирования, 20 903 жителя выздоровели, 359 умерли. В госпиталях получают лечение 727 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.