Жителям старше 65 лет разблокировали льготные проездные в Ивановской области

ТАСС, 11 августа. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский внес изменения в указ о повышенной готовности во время пандемии, согласно которым в регионе возобновится льготный проезд для всех жителей старше 65 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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"В указ губернатора "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" внесены изменения. <…> Решение о разблокировке льготных транспортных карт граждан в возрасте 65 лет и старше принято региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Так, одним из аргументов для смягчения ковидных ограничений в регионе стали хорошие темпы вакцинации пожилых граждан и уменьшение числа заболевших ветеранов.

"Сегодня более 93 тыс. жителей старше 60 лет привиты первым компонентом вакцины, 83 тыс. человек завершили полный курс вакцинации. То есть, можно говорить, что формируется иммунитет у старшего поколения", - приводит пресс-служба слова председателя комитета Ивановской областной думы по социальной политике Михаила Кизеева.

В апреле власти Ивановской области возобновили льготный проезд по транспортным картам для жителей региона старше 65 лет при условии вакцинации от коронавируса, а также при наличии справки об антителах. По данным пресс-службы, разблокировка проездных распространяется на держателей банковских карт "Мир" с присвоенным льготным статусом транспортной карты.

По состоянию на 10 августа в регионе прошли полный курс вакцинации 65,1 тыс. жителей в возрасте 65 лет и старше. Еще около 15 тыс. человек этой возрастной категории переболели и имеют антитела.

По экспертным оценкам, совокупный коллективный иммунитет среди граждан старшего возраста сейчас превышает 50%, отмечается в сообщении.