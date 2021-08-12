Земельный участок во Флориде, где обрушился жилой дом, могут купить за $120 млн

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Земельный участок в городе Серфсайд (штат Флорида), где в конце июня обрушился многоэтажный жилой дом, может быть продан за $120 млн. Об этом сообщил в среду телеканал CBS .

По его сведениям, в ходе прошедшего заседания в окружном суде Майкл Фэй, глава риэлторской компании Avison Young, которой была поручена продажа участка площадью 0,76 га, сообщил, что одна компания заинтересована в покупке земли и готова заплатить от $110 млн до $120 млн.

Судья округа Майами-Дейд Майкл Ханцман поручил Фэю начать подготовку аукциона по продаже участка.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. Общее число погибших в результате катастрофы составило 98 человек.