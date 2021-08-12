На Ставрополье создали резервный фонд из 50 кислородных концентраторов

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Сложностей с обеспечением медучреждений на Ставрополье кислородом нет, в регионе создан дополнительный фонд из 50 кислородных концентраторов, сообщили журналистам в четверг в управлении по информполитике правительства края.

"Помощь коронавирусным больным в стационарных условиях оказывают 39 медицинских организаций. Все они обеспечены кислородными установками. В каждой организации предусмотрены резервные системы подачи кислорода. Более того, в крае создан дополнительный маневренный фонд из 50 кислородных концентраторов, которые могут быть направлены в любое из медучреждений, если в этом возникнет потребность", - отметил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, слова которого приводятся в сообщении.

Он пояснил, что в случае нештатных ситуаций с подачей кислорода разработаны и утверждены алгоритмы действий медперсонала.

По данным управления, в медучреждениях края регулярно проводятся проверки кислородного оборудования, систем подачи кислорода, а также дополнительные инструктажи персонала. Очередные проверки намечены на ближайшую пятницу.

"Большинство линий подачи кислорода в больницах были выполнены еще в допандемийный период. В 2020-2021 годах дополнительно проведены работы по установке кислородных газификаторов и кислородных станций на сумму 228 млн рублей, а также линий кислородоснабжения в медорганизациях, где проходят лечение больные COVID 19", - сообщается в пресс-релизе.