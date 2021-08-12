В Петербурге более 60% работников транспортной отрасли привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,12 августа. /ТАСС/. Уровень вакцинации сотрудников транспортной отрасли Петербурга преодолел порог в 60%. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Смольного.

Вакцинация проводится в соответствии с постановлением городского правительства. Для сотрудников государственных организаций транспортного блока организовали работу прививочных бригад от городского центра медицинской профилактики. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что на сотрудниках транспортной сферы лежит особая ответственность.

"Темпы вакцинации необходимо наращивать. На работниках транспортной отрасли лежит особая ответственность. В этой важнейшей сфере трудятся сотни людей, а ее услугами пользуются миллионы. От бесперебойной работы транспорта зависит жизнь города. Перевозки должны быть надежными и безопасными, в том числе и в эпидемическом плане", - сказал он.

Кроме того, прививочная кампания проводится в организациях, которые осуществляют перевозку пассажиров и их багажа легковым транспортом. В частности, при поддержке администрации Красногвардейского района организовали вакцинацию для водителей, они смогут привиться препаратом "Спутник Лайт" в ТРЦ "Заневский каскад".

Одна из крупнейших компаний России предлагающая сервисы агрегатора такси и доставки еды и продуктов для своих водителей разместила на навигационных картах метки с указанием пунктов вакцинации.

В пресс-службе также добавили, что с 15 октября не менее 80% водителей служб такси должны иметь документы о прохождении вакцинации или соответствующие QR-коды. Несоблюдение этих требований при введении режима повышенной готовности в Петербурге влечет административную ответственность и штрафы от 30 тыс. рублей для граждан и до 300 тыс. рублей для юридических лиц.