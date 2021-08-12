В Самарской области тяжелые формы коронавируса среди привившихся фиксируют в 4% случаев

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Тяжелое течение коронавируса фиксируется лишь в 3-4% случаев среди привитых от инфекции в Самарской области, что вдвое меньше, чем среди невакцинированных жителей региона. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции Самарского областного вещательного агентства.

"В два раза меньше регистрируются тяжелые формы коронавируса [среди привитых от коронавируса]. Если в обычной популяции непривитых их частота составляет от 8 до 12%, в структуре привитых тяжелые формы - это 3-4%. Больше доля [среди привитых] тех, кто переносит заболевание в легкой и средней степени тяжести", - сообщил министр здравоохранения.

Как отметил Бенян, в регионе коронавирусом заразились более 4 тыс. привившихся (0,48%). Вакцинированные самарцы в 30 раз реже заражаются коронавирусом, чем непривитые жители, добавил он.

По данным регионального Минздрава, на сегодня план по вакцинации от коронавируса выполнили в области на 59%. Первым компонентом вакцины привились 900 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 730 тыс. жителей. При этом темпы вакцинации отличаются в зависимости от выходных или будних дней. В пиковые дни прививаются 14 тыс. человек, в выходные - 3-4 тыс. самарцев.

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, на 12 августа в Самарской области зарегистрировали более 81,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 73 тыс. человек, более 2,8 тыс. умерли.