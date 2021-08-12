План по вакцинации от коронавируса в Мордовии выполнили почти на 70%

ТАСС, 12 августа. План по вакцинации жителей Мордовии от коронавируса выполнили почти на 70%, в республике привились почти 270 тыс. человек. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы республики Артема Здунова.

Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки.

Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки. Главное о коронавирусе за 12 августа

"В настоящее время в республике привито почти 270 тыс. человек при плане в 388 тыс.", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что два района - Дубенский и Кадошкинский - уже выполнили план вакцинации (60% от всего взрослого населения). Близки к завершению Кочкуровский, Теньгушевский, Чамзинский и Ардатовский районы.

Сейчас в республике имеются все четыре вида вакцины, в том числе поступило более 21 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". При этом госпитализация продолжает оставаться высокой - около 100 человек ежедневно. В реанимации находятся 112 человек, 71 человек - на ИВЛ.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Мордовии с начала пандемии выявили 24 704 случая коронивируса, выздоровели 21 604 человека, умерли - 435 человек.