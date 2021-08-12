Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки. Главное о коронавирусе за 12 августа

Пандемия COVID-19

Датский эксперт не исключил, что нулевой пациент с ковидом работал в лаборатории в Ухане

Он мог заразиться в полевых условиях, собирая пробы для научных исследований, считает руководитель миссии ВОЗ в Китай в январе 2021 года Питер Бен Эмбарек

Читать полностью