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Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки.
Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки.
Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки.
Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки.
Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки.
Пандемия COVID-19

Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки. Главное о коронавирусе за 12 августа

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 6 534 791 случай заражения, из них новых — 21 932. За сутки умерли 808 человек, за весь период — 168 049.
  • В стране впервые зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за сутки.
  • Исследование: начальство принуждало к прививке от коронавируса каждого пятого петербуржца.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 535 359 случаев заражения, из них новых — 2294.
  • Празднование Дня города в столице организуют с учетом эпидобстановки.
  • Число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в городе за месяц снизилось более чем вдвое.

Мир

  • Всего зафиксировано более 204,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за случая COVID-19 у работника. Приостановка работы порта может серьезно сказаться на мировой торговле.
  • В Японии второй день подряд фиксируют рекорд заражений коронавирусом. Ситуация в системе здравоохранения страны критическая.
  • В столице Австралии впервые с июля 2020 года объявили карантин из-за коронавируса.
  • В медрегуляторе США заявили, что вакцинация от COVID-19 не влияет на вероятность выкидыша.
  • Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, не только при кашле или чихании. Вывод из исследования сингапурских ученых.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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