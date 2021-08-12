Более 800 смертей из-за ковида в России за сутки. Главное о коронавирусе за 12 августа

Россия
- Всего зафиксирован 6 534 791 случай заражения, из них новых — 21 932. За сутки умерли 808 человек, за весь период — 168 049.
- В стране впервые зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за сутки.
- Исследование: начальство принуждало к прививке от коронавируса каждого пятого петербуржца.
Москва
- Всего зафиксировано 1 535 359 случаев заражения, из них новых — 2294.
- Празднование Дня города в столице организуют с учетом эпидобстановки.
- Число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в городе за месяц снизилось более чем вдвое.
Мир
- Всего зафиксировано более 204,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за случая COVID-19 у работника. Приостановка работы порта может серьезно сказаться на мировой торговле.
- В Японии второй день подряд фиксируют рекорд заражений коронавирусом. Ситуация в системе здравоохранения страны критическая.
- В столице Австралии впервые с июля 2020 года объявили карантин из-за коронавируса.
- В медрегуляторе США заявили, что вакцинация от COVID-19 не влияет на вероятность выкидыша.
- Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, не только при кашле или чихании. Вывод из исследования сингапурских ученых.