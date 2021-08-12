Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за случая COVID-19 у работника

ТАСС, 12 августа. Власти города Нинбо закрыли на прием и отпуск грузов контейнерный терминал Мэйшань в морском порту Нинбо-Чжоушань - третьей по грузообороту гаванью мира, передает в четверг Bloomberg.

Решение о приостановке операций было приятно в среду, после того как тест на коронавирус у одного из работников порта оказался положительным. По заявлению городских властей Нинбо, все контактировавшие с инфицированным работником порта лица выявлены и зарегистрированы. Сейчас они в карантине.

На закрытый до последующих уведомлений терминал приходится до 25% всего контейнерного грузооборота порта. Приостановка его работы может серьезно сказаться на мировой торговле, пишет агентство со ссылкой на данные консалтинговой компании GardaWorld.

"Произошедшее в порту Нинбо может иметь далеко идущие последствия для торговли в Черную пятницу и праздничные распродажи", - предположил в беседе с агентством вице-президент по вопросам маркетинга логистического агентства Project44 Джош Бразил. Он также добавил, что задержки поставок, нестабильность и крайняя изменчивость логистических цепей являются характерными чертами всего 2021 года. Более того, закрытие одного из грузовых терминалов порта может замедлить отгрузку контейнеров через оставшиеся терминалы.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом порт Яньтянь в городе Шэньчжэнь на юге Китая закрывался с конца мая по конец июня. Подобные сбои затрудняют международные перевозки и поставки товаров, что наносит большой ущерб производителям, уже пострадавшим от коронакризиса. Ограничение работы крупного порта в Нинбо может нанести особый ущерб мировой экономике, так как многие поставщики отправляют свои товары через этот порт в преддверии сезона новогодних и рождественских распродаж, указывает агентство.