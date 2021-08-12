Исследование: начальство принуждало к прививке от коронавируса каждого пятого петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Каждый пятый работающий петербуржец рассказал, что работодатель пытался заставить его вакцинироваться от коронавируса. Еще 21% опрошенных сотрудников петербургских компаний отметили, что начальство не заставляло их прививаться, но активно убеждало их сделать это, следует из результатов социологического исследования, проведенного рекрутинговой компанией Hh.ru совместно с компанией "Мегаплан".

"Каждый пятый опрошенный в Петербурге рассказал, что работодатели заставляли вакцинироваться, еще 21% отметили, что их "не заставляли, но убеждали", никак не влияли на решение привиться от коронавируса в 57% случаев", - говорится в опубликованных результатах исследования.

Согласно опросу, 17% работающих петербуржцев считают принуждение к вакцинации от коронавируса необходимой мерой для достижения коллективного иммунитета, 63% опрошенных отметили, что считают вакцинацию от COVID-19 личным делом каждого, а 20% заявили, что выступают против вакцинации как таковой.

При этом треть руководителей петербургских компаний (34%) посчитали, что сотрудников-антипрививочников следует отстранять от работы вплоть до увольнения, 65% считают, что увольнять работника за отказ от прививки нельзя.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 17% опрошенных петербуржцев: из них 7% обещали выходные после вакцинирования, 6% - бонусы к зарплате, а 4% - небольшие презенты. 60% признались, что руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге привились уже более 1,3 млн человек, из них более 1 млн получили оба компонента вакцины, следует из данных городских властей. Со 2 августа фудкорты, расположенные в торговых центрах Петербурга, а также аттракционы на открытом воздухе, закрытые в июне из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, возобновляют работу при условии, что работники привьются хотя бы одним компонентом вакцины и при соблюдении остальных противокоронавирусных норм. Завершить вакцинацию сотрудники таких заведений должны до 1 сентября.