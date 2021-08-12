Один из павильонов "Ленэкспо" в Петербурге прекратил прием пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Один из павильонов временного инфекционного госпиталя на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" в Петербурге прекратил прием пациентов с коронавирусом из-за снижения числа заболевших в городе. В госпитале продолжают работать еще почти 300 коек, сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

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"Седьмой павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил прием петербуржцев с коронавирусной инфекцией. В весенне-летний период здесь оказали помощь 1 834 петербуржцам. Пятый павильон "Ленэкспо" на 295 коек продолжает принимать пациентов, которые переносят заболевание в средней и среднетяжелой форме. Сейчас здесь находится 111 человек", - говорится в сообщении.

Временный стационар на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" развернули по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга в апреле 2020 года в связи с пандемией COVID-19. В первую волну - с апреля по август 2020 года в "Ленэкспо" прошли лечение 1 743 пациента, во вторую волну - с 5 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года - 4 511 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Благодаря вакцинации количество заболевших снижается, количество пациентов во временном госпитале уменьшается. Это позволяет вывести из оборота седьмой павильон. Кроме того, в первую и вторую волны пандемии мы в кратчайшие сроки построили и ввели в эксплуатацию несколько госпиталей-трансформеров, которые могут принимать как инфекционных, так и плановых больных. Они дают нам дополнительный запас коек, которые в случае необходимости можно быстро развернуть", - процитировали в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова.

По последним данным, в Петербурге выявили 551 309 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 524 188 человек, умерли 19 848. За последние сутки в городе выявили 1 801 случай заражения.