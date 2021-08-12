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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Роскосмос опубликовал фото места крушения вертолета на Камчатке со спутника

Ми-8 упал в Курильское озеро

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российскому спутнику дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" удалось сфотографировать с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

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"Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Российский спутник "Канопус-В" следит за обстановкой в районе падения вертолета", - говорится в сообщении в Twitter.

Пост сопровождается фотографией, на которой видно озеро и отмечено место падения вертолета.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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