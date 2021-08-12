Роскосмос опубликовал фото места крушения вертолета на Камчатке со спутника

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российскому спутнику дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" удалось сфотографировать с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке.— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 12, 2021
Российский спутник #КанопусВ следит за обстановкой в районе падения вертолета pic.twitter.com/L05YJMG5ix
Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.
"Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Российский спутник "Канопус-В" следит за обстановкой в районе падения вертолета", - говорится в сообщении в Twitter.
Пост сопровождается фотографией, на которой видно озеро и отмечено место падения вертолета.