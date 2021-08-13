Жители Воронежа несут цветы к остановке, где произошел взрыв в автобусе

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Жители Воронежа с утра несут цветы и свечи к остановке у торгового центра "Галерея Чижова", где в четверг вечером в автобусе произошел взрыв.

Взрыв в автобусе в Воронеже.

Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное

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Все последствия инцидента уже убраны коммунальными службами города, передает корреспондент ТАСС.

На остановке "Кольцовская" лежат свечи, букеты гвоздик и роз, которые несут местные жители. Многие снимают стихийный мемориал на фото и видео.

К настоящему моменту оцепление снято. За ночь в Воронеже проверили 800 маршруток, подозрительных предметов не выявлено.