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Взрыв в автобусе в Воронеже

"Согаз" выплатит компенсации пострадавшим в Воронеже, если случай признают страховым

Сотрудники воронежского филиала выразили готовность оказать любую консультационно-информационную помощь пострадавшим

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Гражданская ответственность владельца автобуса, в котором произошел взрыв в Воронеже, застрахована в страховой группе "Согаз". Компания выполнит свои обязательства по договору страхования в отношении пострадавших, если по итогам расследования случай признают страховым, сообщила в пятницу пресс-служба "Согаза".

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"Гражданская ответственность владельца автобуса застрахована в "Согазе" в соответствии с федеральным законом № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика". Компания готова выполнить свои обязательства по договору страхования после всестороннего расследования и установления причин произошедшего, если данное происшествие будет признано страховым случаем", - говорится в сообщении.

Сотрудники воронежского филиала готовы оказать любую консультационно-информационную помощь пострадавшим в происшествии. Компания также выразила соболезнования родственникам погибших пассажиров и пожелала выздоровления всем пострадавшим.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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