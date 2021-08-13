"Согаз" выплатит компенсации пострадавшим в Воронеже, если случай признают страховым

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Гражданская ответственность владельца автобуса, в котором произошел взрыв в Воронеже, застрахована в страховой группе "Согаз". Компания выполнит свои обязательства по договору страхования в отношении пострадавших, если по итогам расследования случай признают страховым, сообщила в пятницу пресс-служба "Согаза".

"Гражданская ответственность владельца автобуса застрахована в "Согазе" в соответствии с федеральным законом № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика". Компания готова выполнить свои обязательства по договору страхования после всестороннего расследования и установления причин произошедшего, если данное происшествие будет признано страховым случаем", - говорится в сообщении.

Сотрудники воронежского филиала готовы оказать любую консультационно-информационную помощь пострадавшим в происшествии. Компания также выразила соболезнования родственникам погибших пассажиров и пожелала выздоровления всем пострадавшим.