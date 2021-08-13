Эксперты: в Москве не будет массового возвращения штата в офисы из-за отмены удаленки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Предприятия в Москве уже адаптировались к работе в удаленном режиме, поэтому массового возвращения сотрудников в офисы после его отмены не ожидается. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС омбудсмены, эксперты и предприниматели.

Ранее в пятницу мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отменяется обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на удаленный режим работы, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

"Мэр отменил обязательную дистанционную работу для 30% сотрудников. Это значит, что уходит угроза штрафов за несоблюдение этого требования, - сказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. - Отмена позитивно скажется на отрасли общепита, бытовых услугах, бьюти-индустрии и спа. При этом массового возвращения сотрудников с удаленки не стоит ожидать, так как для части бизнеса этот формат уже стал понятным и отработанным режимом".

Столичный бизнес-омбудсмен отметила, что в ее аппарат "не поступало обращений, связанными со штрафами за несоблюдение дистанционного режима", однако во время встреч и бесед бизнес высказывал такие опасения.

Многие компании, чья деятельность не связана с постоянными встречами и работой с клиентами, уже приспособились к удаленному формату работы, подтвердил ТАСС общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии роста Дмитрий Порочкин.

"Часть организаций сохраняют дистанционный режим с прошлой весны независимо от введенных мер. Поэтому говорить о том, что на рабочие места вернутся все работники, не приходится. Все-таки сложившаяся ситуация внесла свои коррективы во многие рабочие процессы", - заключил он, добавив, что "отмена ограничительных мер - всегда хорошая новость для бизнеса".

Позиция объединений и ассоциаций

В бизнес-объединениях также считают, что отмена удаленного режима не сильно повлияет на деятельность компаний, которые сумели перестроить свои бизнес-процессы, однако повысит эффективность производственных предприятий.

"Я думаю, что те предприятия, которые были в состоянии работать удаленно, - где в основном была работа офисная, - уже все более-менее приучились так работать, и, скорее, на них это сильно не повлияет. Тем не менее, сотрудники, наверное, работают чуть более эффективно под "физическим надзором" своих начальников, - сказал ТАСС президент "Деловой России" Павел Титов. - Но что касается производственных предприятий, это, конечно, повысит их эффективность, поскольку рассчитаны они на определенное количество рабочего персонала для того, чтобы выходить на свои плановые уровни производства. И, соответственно, полноценным коллективам будет легче".

Председатель Совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов приветствует принятые властями столицы послабления для организаций. По его словам, перевод на удаленку был "не всегда технически и физически возможен без ущерба для бизнеса".

"Если у вас офисная компания, это почти безболезненно можно сделать. Если это юридическая или аутсорсинговая-бухгалтерская - тоже можно спокойно переводить. Но если вы работаете на первой линии в секторе товаров и услуг - бывает непонятно, кого переводить на удаленку. Такого рода сложности возникали, когда вводились эти нормы. Сейчас, когда они становятся рекомендательными, конечно, это облегчает жизнь", - уточнил Несветов.

Он убежден, что "сегмент, не напрямую связанный с непосредственным взаимодействием с потребителями, останется на удаленке, а те, кому это взаимодействие необходимо, выйдут в офисы".

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева отметила, что перевод 30% сотрудников на удаленку в Москве во время острой фазы пандемии коронавируса стал серьезным испытанием для отрасли. "У нас в непосредственном контакте с клиентами находятся почти 90% сотрудников, и работать удаленно они не могут. А бэк-офис - часть управляющей компании, бухгалтерия и маркетологи - составлял лишь около 10%. Это повлекло за собой необходимость посменного отправления сотрудников на удаленку, а это очень серьезный блок для администрирования. Снятие ограничений имеет позитивное значение для нашей отрасли", - сказала она агентству.

Термометрия и тестирование сотрудников

Бизнес и эксперты также поддержали решение властей Москвы об отмене требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

"Мы на тестирование достаточно много тратили денег, а в силу того, что мы и так за время пандемии потеряли часть выручки и до сих пор не восстановились, то, само собой, эта мера отразится положительно. У нас приличное количество персонала, и статья расходов была существенная", - сказал ТАСС генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия", член Совета предпринимателей Москвы Владимир Жиганов.

С его позицией соглашается и Киселева, которая подчеркнула, что для фитнес-отрасли в Москве на тестирование сотрудников закладывался "дополнительный достаточно серьезный бюджет", и сейчас эти средства можно направить на развитие бизнеса.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова также отметила в первую очередь возможность сэкономить деньги, которые раньше приходилось тратить на обязательное тестирование. По ее словам, отказ от него - "хороший шаг власти навстречу бизнесу". Литвинова также уточнила, что салоны смогут экономить 10-15 тыс. рублей ежемесячно.

"Важным будет отметить, что, несмотря на отмену требования о термометрии сотрудников каждые 4 часа, замерять температуру сотрудников в начале рабочего дня и не допускать до работы сотрудников с признаками ОРВИ по-прежнему необходимо. Следует помнить о масочном режиме, обработке помещений и других эпидемиологических мерах", - пояснил общественный омбудсмен Дмитрий Порочкин.