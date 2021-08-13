Отправленную на карантин в Удмуртии партию "Спутника V" допустили к использованию

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Партию вакцины "Спутник V", которая находилась на карантине в Удмуртии из-за предполагаемых нарушений условий хранения, допустили к использованию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минздрава региона.

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"Находившаяся на карантине партия вакцины "Спутник V" получила подтверждение правильности хранения и допущена к использованию. Производитель партии вакцины "Спутник V", которая была отправлена на карантин в Удмуртии, представил поминутные данные о температуре хранения вакцины во время перевозки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, партия вакцины в 21,6 тыс. доз поступила в республику 6 августа в специальных термобоксах, которые поддерживают температуру в минус 60 градусов, но один из температурных индикаторов не работал. "Рефрижераторы, в которых перевозится вакцина, оснащены специальными термоиндикаторами, раз в минуту считывающими температуру внутри машины. <...> Было принято решение поместить данную партию в карантин и запросить у производителя полную поминутную расшифровку данных индикаторов. Спустя неделю эти данные были предоставлены производителем, они оказались соответствующими всем требованиям, и партия вакцины была допущена к использованию", - говорится в сообщении.

Всего, по данным на 13 августа, в республике первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привились уже 320 730 человек, или 46,2% от подлежащих иммунизации. Поставили второй компонент и завершили вакцинацию 243 765 человек (35,1%).

Ранее сообщалось, что поступившую в Удмуртскую Республику партия вакцины "Спутник V" объемом в 21,6 тыс. доз поместили на карантин из-за нарушения условий хранения.