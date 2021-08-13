На форуме СМИ в Сочи впервые состоится награждение премией имени Засурского

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Награждение премией имени президента журфака МГУ Ясена Засурского, ушедшего из жизни 1 августа на 92-м году жизни, впервые состоится на юбилейном XXV форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021", который пройдет в сентябре в Сочи. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на полях образовательного форума "Инфорум" в Ижевске.

"Впервые будет награжден кто-то из самых известных преподавателей журналистки в нашей стране новой премией. Мы решили инициировать и создать премию имени Ясена Засурского, недавно скончавшегося", - сказал собеседник агентства.

Соловьев рассказал, что 11 сентября в день открытия форума также впервые состоится церемония награждения первой национальной премией за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ - мультимедиа". "Будем награждать не только телевизионщиков, но и журналистов любых направлений: газетчиков, радийщиков и интернет-СМИ", - сказал он.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета. Заслуженный журналист Российской Федерации. Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни.