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Взрыв в автобусе в Воронеже

Священники РПЦ дежурят в больницах с пострадавшими от взрыва в автобусе в Воронеже

Они будут находиться с госпитализированными до момента их выписки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Священники Воронежской епархии Русской православной церкви дежурят в больницах, где находятся пострадавшие при взрыве в автобусе для оказания им помощи, сообщили в пятницу пресс-службе синодального отдела по благотворительности Московского патриарха.

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"По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия при каждой из этих больниц дежурит священник, который находится в постоянном взаимодействии с медперсоналом больниц. Священники будут находиться и духовно окормлять пострадавших до момента их выписки из медучреждений", - приводят в пресс-службе слова руководителя социального отдела Воронежской епархии протоиерея Виталиия (Давидюка).

Священнослужители епархии 13 августа также почтили память жертв взрыва и возложили цветы.

Взрыв произошел вечером 12 августа в Воронеже в маршрутном автобусе, пострадали 20 человек, двое погибли.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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