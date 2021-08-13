Британское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ необоснованным

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Отказ продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си в РФ Сары Рейнсфорд является необоснованным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в аккаунте посольства Великобритании в РФ в Twitter.

"Угроза высылки Сары Рейнсфорд, удостоенной наград журналистки BBC, является необоснованным действием российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг, который лишь продолжит усугублять ситуацию со свободой СМИ в России", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва разъяснила представителям Би-би-си причины такого решения. Она напомнила, что российская сторона неоднократно предупреждала о соответствующих мерах в ответ на "настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии", однако в Би-би-си не обращали на это внимания.

Виза Сары Рейнсфорд истекает, по информации Bloomberg, 31 августа.