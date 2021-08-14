В Кисловодске вновь ограничили водоснабжение из-за мутности воды

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Подача воды в отдельные районы Кисловодска временно ограничена из-за мутности воды на Эшкаконском водохранилище (КЧР), питающем курорт. Восстановительные работы планируется провести в течение дня, сообщили журналистам в субботу в ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Сильные дожди увеличили мутность воды на Эшкаконском водохранилище (КЧР), где вновь требуются восстановительные работы. В результате в отдельных районах Кисловодска в ночь на 14 августа прекращена подача воды. Ведутся работы по увеличению объема подачи воды в город-курорт от других источников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ставрополькрайводоканал в ночь на 14 августа приступил к работе по увеличению объема воды, подаваемой в Кисловодск от других источников. В субботу будет осуществляться подача воды частично по графику 30 тыс. абонентов. С 7:00 мск 14 августа подача воды по системе централизованного водоснабжения прекращена полностью для 10 тыс. абонентов. В Кисловодске организован подвоз воды пятью автоцистернами.

В свою очередь и.о. главы курорта Вячеслав Сергиенко сообщил в Instagram, что в пятницу мутность воды в водохранилище повысилась после дождей. "Произошла подвижка грунта, мутность воды была повышена до критического предела. <…> Еще вчера вечером было принято решение о подаче воды из Кубанского группового водопровода. <…> До обеда временные перебои будет испытывать центральная часть города, ближе к вечеру ситуация должна стабилизироваться", - сказал Сергиенко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 августа в Кисловодске была полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды.