В Генуе почтили память жертв обрушения моста Моранди

В мероприятиях приняли участие глава министерства юстиции Марта Картабия, министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини, мэр Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, а также общественные деятели. Утром в субботу архиепископ Генуэзский Марко Таска в память о погибших отслужил мессу. Ровно в 11:36 по местному времени (12:36 мск) - в момент обрушения виадука три года назад - в городе объявили минуту молчания, во всех церквях зазвонили колокола.

"В судебном процессе по делу о крушении моста Моранди никогда не существовало риска истечения срока давности, по крайней мере, для самых тяжких преступлений", - заявила Картабия. Следствие по факту обрушения виадука длилось почти три года. В апреле прокуратура Генуи завершила расследование и приняла решение передать под суд 59 подозреваемых по данному делу. Фигурантам инкриминируется непреднамеренное убийство, нарушение правил транспортной безопасности, халатность и ДТП со смертельными исходами. Под следствие попали также две компании, включая Autostrade per l'Italia, которая занимается обслуживанием сети автодорог.

Как ожидается, 15 октября начнутся предварительные судебные слушания.

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями.

Демонтаж автомобильного моста начался в декабре 2018 года. 3 августа 2020 года прошла церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, а на следующий день мост открылся для движения транспорта. Ожидается, что примерно через два года под автомостом будет построен мемориал, его возведение будет курировать архитектор Стефано Боэри.