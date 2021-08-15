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В Ингушетии намерены объявить 2022 год Годом спорта

Министр спорта региона сообщил, что предварительно в программе постараются сделать акцент на развитие и поддержку дисциплин по олимпийским видам спорта и на массовых занятиях

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с олимпийским чемпионом Токио борцом Мусо Евлоевым вынес предложение объявить 2022 год в республике Годом спорта. Об этом ТАСС рассказал министр спорта региона Али Дошхоклоев.

"На встрече с олимпийским чемпионом Мусой Евлоевым, а также олимпийцами прошлых лет из Ингушетии, глава республики вынес предложение объявить 2022 год Годом спорта и поручил нам разработать программу, в которую будут включены также предложения депутатов и баллотирующихся в парламент кандидатов", - сказал Дошхоклоев.

"Предварительно в программе мы постараемся сделать акцент на развитие и поддержку дисциплин по олимпийским видам спорта и на массовых занятиях спортом. Также мы намерены поменять подход к подготовке спортсменов. Если ранее мы больше акцентировали внимание на создании инфраструктуры, строительстве объектов спорта и введении новых дисциплин, то сейчас мы будем уделять больше внимания подготовке тренеров и спортсменов", - добавил министр.

Уроженец Ингушетии Евлоев на Олимпийских играх в Токио выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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