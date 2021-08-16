Фонды "Вера" и "Дом с маяком" начали прием заявок на участие в акции "Дети вместо цветов"

Суть акции заключается в том, что каждый год в День знаний школьники и родители приносят по одному цветку, чтобы собрать и подарить учителю общий букет. При этом сэкономленные средства они переводят подопечным фонда "Вера" в регионах России и фонда "Дом с маяком" в Москве и Московской области.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" и фонд "Дом с маяком" начали прием заявок для участия в акции "Дети вместо цветов", которая проходит в России ежегодно на протяжении последних семи лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Вера".

"За шесть предыдущих лет участники акции собрали более 210 млн рублей и помогли почти 3 тыс. детей с неизлечимыми заболеваниями по всей России. Многие смогли вернуться из реанимации домой к родителям, потому что у семьи появился дорогой аппарат ИВЛ и запас расходных материалов. Кто-то стал чаще выходить на прогулки или посещать школу, потому что им купили специальную коляску или важный прибор в портативном виде", - говорится в сообщении.

В этом году фонд "Вера" подготовил специальную атрибутику - ленты для букетов, стикеры с символикой акции, открытки для учителей и афиши, которые можно повесить в классе. Информацию, где и как ее можно забрать, участники получат сразу после регистрации на сайте. Принять участие в добровольной акции могут не только школа или класс, но и отдельные ученики, главное, чтобы это было согласовано с учителем. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии акции по номеру +7 (903) 162-88-81, а также на сайте dvc.fondvera.ru.

Акцию "Дети вместо цветов" впервые провели 1 сентября 2015 году. В ней приняли участие 220 школ, на счет фонда "Вера" было перечислено 8 миллионов рублей. В 2020 году в фонд поступило 6,5 тыс. заявок от классов из 551 населенного пункта России, сумма сбора составила 33 млн рублей. Сейчас в акции участвуют школы не только из России, но и из США, Швейцарии, Нидерландов, Израиля, Турции.