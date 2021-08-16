Как подготовить ребенка к 1 сентября. Советы психолога

Доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская рассказала ТАСС, как помочь ребенку пережить 1 сентября.
Почему ребенок не хочет возвращаться в школу?
Вспомните себя после отпуска или длинных выходных. Вам ведь тоже сложно возвращаться в привычные рамки? А нашим детям еще труднее: каждый год учебная программа все обширнее, а требований — все больше. "Дети действительно очень устают от шума и нагрузки, от того, что психологи называют "избыточным психоэмоциональным напряжением", — говорит Оксана Защиринская. По ее словам, возвращение в школу ассоциируется у детей и подростков с требованиями, с тем, что от него "все что-то хотят". И это не значит, что ваш ребенок лентяй, а вы — плохой родитель. "В наших школах часто дают знания, которые никому никогда не пригождаются, — считает психолог. — И многие ученики переходят на "энергосберегающий режим". Они говорят: "Вы мне объясните, зачем мне это нужно, а я посмотрю, надо ли мне это делать".
То есть не хотеть в школу — это нормально?
Не совсем. Вздох "ох, как лень опять садиться за парту" — это обычное дело. А вот если ребенок закатывает истерики, плачет и кричит, что не хочет возвращаться в класс, — то это признак проблемы. Возможно, у него что-то не так с учителями или со сверстниками, а вы не в курсе. Надо разбираться в причинах.
Подробнее о том, что делать, если окажется, что вашего ребенка травят в школе, читайте в материале ТАСС.
А может, не надо давать ребенку так долго отдыхать? Пусть занимается все лето?
Как объясняет психолог, это зависит от возраста. В начальной школе лучше всего договориться так: весь год ребенок ходит на дополнительные занятия, а летом — только отдыхает. В крайнем случае, если с учебой у малыша все не очень хорошо, можно позаниматься в июне, но два месяца оставить на отдых.
А вот с ребятами старшего возраста заниматься летом необходимо. Школьную программу никто не отменял, и, как показывает практика, прочитать все нужные книги за год невозможно. "Если родители упустят момент, им придется потом садиться читать вместе с ребенком, — говорит Оксана Защиринская. — А с теми, кто в девятом-десятом классе, еще сложнее: их надо будет поощрять, в том числе материально". Грубо говоря, не усадите свое чадо летом за книги — будете потом или читать ему перед сном, или обещать новый смартфон за осиленного Достоевского.
Что делать, если из-за пандемии нельзя посещать дополнительные секции?
Пандемия и все присущие этому периоду переживания могут стать еще одним поводом для того, чтобы родители занялись психическим здоровьем детей. Вместо закрытых кружков можно отвести ребенка в мини-группу психологической поддержки и дополнительного развития, где ему помогут развить социально-важные коммуникативные навыки: взаимодействие с другими людьми, правильное поведение.
Легко сказать — "усадите за книжки". А как это сделать?
Во-первых, хорошие родители своим примером показывают детям, что постоянная занятость — это неизбежно. Во-вторых, в идеале надо сделать так, чтобы учебные занятия стали для ребенка ритуалом. Например, вы проводите отпуск на даче, и ваши сын или дочь знают, что каждый вечер в течение часа кто-то из родителей (или репетитор) будет писать с ним диктанты или решать задачки. Еще лучше, конечно, отправить ребенка в какой-нибудь тематический лагерь, например, с изучением языков. Но такая возможность есть не у всех.
Может, вручить учебники прямо сейчас? И начать будить пораньше. Как раз к 1 сентября в ритм войдет!
А вот этого не надо. "Нет смысла за две недели до старта учебного года заставлять ребенка повторять математику или химию, — говорит Оксана Защиринская. — Родители больше поддержат ребенка психологически, если скажут: ты сейчас поспи, погуляй побольше. Ваши сын или дочь это оценят". Школьник и так быстро втянется в учебный процесс, не надо заранее подвергать его стрессам.
А как насчет мотивирующих календариков и блокнотиков? Есть от этого толк?
В Сети можно встретить советы вроде "заведите с ребенком календарь и вписывайте туда его достижения". Оксана Защиринская предупреждает: такие "лайфхаки" будут работать, только если делать это вместе с родителями. И лучше выбрать другой принцип: расписать в календаре план на месяц (или на четверть) и указать в нем, какие поощрения ждут ребенка за выполнение пунктов этого плана. Например: прочел к такому-то сроку такую-то книгу — поедем на выходных в короткое путешествие. Или подольше поиграешь в свою любимую онлайн-игру (но первый вариант полезнее — он все-таки связан с новыми впечатлениями). Как способ договариваться со своим ребенком — это работает.
Но в целом психолог относится к подобным "лайфхакам" скептически. Если не заниматься своим ребенком регулярно, никакие календари и блокноты не помогут.
Что можно сделать прямо сейчас?
Потратьте время на то, чтобы побыть с ребенком. Разберите с ним его письменный стол, например. Если ваш школьник не любит ходить по магазинам, не вынуждайте его метаться в поисках тетрадей, а купите их сами и помогите разложить. А пока будете заниматься делом — поговорите. Похвалите, выразите уверенность, что этот учебный год будет успешнее. Предложите попробовать что-нибудь новенькое. Важно, чтобы ребенок знал, что вы его поддерживаете.
Нервничаете сами? Найдите для себя и ребенка какое-нибудь занятие, связанное с ручным трудом, — от стрижки собак и пересаживания растений до вязания и вышивания бисером. "Нужно что-то эмоционально насыщенное, позитивное, связанное с совместной заботой о ком-то", — говорит Защиринская. Это разгрузит вас обоих. А в идеале сделайте такое занятие ритуалом. Глядишь, так и учебный год пройдет проще.
Арина Костина