Как подготовить ребенка к 1 сентября. Советы психолога

Не совсем. Вздох "ох, как лень опять садиться за парту" — это обычное дело. А вот если ребенок закатывает истерики, плачет и кричит, что не хочет возвращаться в класс, — то это признак проблемы. Возможно, у него что-то не так с учителями или со сверстниками, а вы не в курсе. Надо разбираться в причинах.

Подробнее о том, что делать, если окажется, что вашего ребенка травят в школе, читайте в материале ТАСС.