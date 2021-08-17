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В Роспотребнадзоре считают, что на Чукотке пока не нужно вводить обязательную вакцинацию

В регионе первой дозой вакцины от коронавируса привили более 20 тыс. человек

ТАСС, 17 августа. Эпидемическая ситуация с коронавирусом на Чукотке позволяет не вводить обязательную вакцинацию от инфекции для определенных групп населения, о необходимости которой сообщалось ранее. Об этом ТАСС рассказал и.о. руководителя окружного управления Роспотребнадзора Сагындык Оторваев.

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"В понедельник мы были готовы подписать постановление об обязательной вакцинации для некоторых сфер, но пришли к выводу, что это преждевременная мера. Пока эпидемиологическая ситуация на полуострове позволяет этого не делать", - сказал и.о. руководителя окружного управления Роспотребнадзора.

16 августа ведомство сообщало, что со вторника обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением.

В настоящий момент на Чукотке первой дозой вакцины от коронавируса привито более 20 тыс. человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1,3 тыс. случаев заражения инфекцией, 1,1 тыс. человек выздоровели, 10 умерли.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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