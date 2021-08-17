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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Семьи погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке получили выплаты из краевого бюджета

Всего начисления были произведены 60 обратившимся за компенсацией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Семьи пассажиров, погибших в результате падения самолета вблизи поселка Палана на Камчатке, получили выплаты в размере более 14 млн рублей из краевого бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Родственники погибших в авиакатастрофе под Паланой получили выплаты в полном объеме. Из бюджета Камчатского края на эти цели выделено более 14 млн рублей. На каждого из погибших выделено по 500 тыс. рублей. Всего начисления были произведены 60 обратившимся за компенсацией. Из них 14 человек - несовершеннолетние. Средства распределены между родственниками погибших, подавшими соответствующие заявления", - говорится в сообщении.

6 июля потерпел крушение самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находилось 28 человек, из них шесть членов летного экипажа и 22 пассажира. Все они погибли.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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