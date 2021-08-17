Более 400 звонков поступило на горячую линию в связи с падением вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Более 400 звонков поступило на телефон горячей линии в связи с падением вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке в четверг, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела еще восьми найдены.

"Поступило более 400 звонков. В основном звонившие на горячую линию интересовались судьбой конкретных людей, просили рассказать о мероприятиях, которые проводятся в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Нескольким родственникам погибших потребовалась очная психологическая помощь сотрудников ГУ МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Курильском озере оказывается психологическая поддержка родственникам одного из погибших в результате крушения, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись. Мужчина отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Она осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы. 13 августа Росавиация запретила авиакомпании выполнять коммерческие пассажирские полеты по Камчатке.