Красный Крест попросил у доноров $33 млн на гуманитарную помощь в Афганистане

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал доноров срочно выделить $33 млн на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана, пострадавшему в результате вооруженного конфликта. Как отметил в распространенном во вторник в Женеве заявлении генеральный директор МККК Роберт Мардини, эти средства будут направлены, в частности, на медицинские нужды.

"МККК на настоящий момент испытывает нехватку финансирования примерно в 30 млн швейцарских франков ($33 млн) из общего бюджета, составляющего 79 млн франков ($86 млн). Мы просим доноров о немедленном дополнительном финансировании, чтобы поддержать нашу работу, в том числе в сфере медицины и в наших центрах реабилитации", - отметил он.

Как сообщил Мардини, "с 1 августа в учреждениях, поддерживаемых МККК, прошли лечение более 7,6 тыс. пациентов с оружейными ранениями", а начиная с июня число таких пациентов превысило 40 тыс.

Красный Крест "полон решимости оставаться рядом с афганцами" и оказывать помощь жителям страны "в преодолении нынешней ситуации", сказал генеральный директор. "Афганистан находится в середине переходного периода", - констатировал он и добавил, что сейчас "трудно предсказать его исход". "Однако мы знаем, что гуманитарные потребности останутся высокими", - резюмировал Мардини.