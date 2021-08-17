Шадаев заявил, что в "Цифровой манифест" ЕР стоит включить поддержку цифровых профессий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Поддержка освоения цифровых профессий со стороны государства должна быть закреплена в "Цифровом манифесте" партии "Единая Россия". Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе стратегической сессии "Единой России" "Цифровое будущее России".

"Государство должно помогать это делать, начиная со школы, и далее в вузах. И даже те, кто получил высшее образование, должны иметь возможность освоить цифровую профессию с помощью и при поддержке государства", - отметил министр.

Шадаев также подчеркнул важность закрепления принципа о том, что любые инфраструктурные инвестиции должны изначально включать в себя необходимые расходы на интеллектуальную ИТ-составляющую. "Новые объекты инфраструктуры должны сразу создаваться с необходимой интеллектуальной "ИТ-начинкой", неважно, строим мы дорогу, многоквартирный дом, очистные сооружения, они должны изначально иметь в себе цифровую "начинку", - пояснил глава ведомства.

При этом глава министерства отметил, что в "Цифровом манифесте" следует более активно затронуть вопросы, касающиеся медицины. "У нас сделан такой большой акцент на образование. Но мы сейчас понимаем, что на портале госуслуг все сервисы, связанные с здравоохранением, являются самым растущим сегментом. "Цифра" в здравоохранении может напрямую влиять на качество оказываемых медицинских услуг", - добавил Шадаев.

О манифесте

Партия "Единая Россия" 17 августа представила "Цифровой манифест", в котором перечислены основные приоритеты в интернет-сфере. Манифест содержит три раздела: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство.