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Крушение Ил-112В в Подмосковье
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Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа самолета Ил-112

По словам президента, Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким летчиков, которые погибли при крушении самолета Ил-112В во вторник около аэродрома Кубинка.

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"Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
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