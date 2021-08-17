Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа самолета Ил-112

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким летчиков, которые погибли при крушении самолета Ил-112В во вторник около аэродрома Кубинка.

"Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной во вторник на сайте Кремля.