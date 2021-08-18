Военные строят в Еврейской автономной области дамбы для защиты домов от паводка

ТАСС, 18 августа. Военные Восточного военного округа (ВВО) строят дамбы для защиты частного сектора нескольких населенных пунктов Еврейской автономной области от паводка, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приамурье, возводят защитную дамбу для предотвращения подтопления частного сектора нескольких сел в Еврейской автономной области (ЕАО). Личный состав соединения осуществляет подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов. На месте организована работа оперативной группы", - говорится в сообщении.

За сутки первая группа военных уложила в районе населенного пункта Ленинское восемь тыс. мешков с грунтом, общее их количество превышает 92 тыс. штук. Протяженность возводимой дамбы сейчас составляет 4,3 км. Местным жителям помогают более 520 военнослужащих, задействовано 13 единиц военной техники.

Вторая группа, в которую вошли 32 военнослужащих, выполняет аналогичную работу в селе Головино, здесь военные уложили пять тыс. мешков для защитной дамбы, протяженность которой составила 500 м.

В районе села Амурзет, работают военные инженеры, которые с помощью плавающего транспортера перевезли 22 единицы гражданской техники.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела в Еврейской автономной области из-за паводков режим ЧС федерального характера. Ранее в автономии действовал режим ЧС регионального уровня.