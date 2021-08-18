Около 200 добровольцев ОНФ помогут восстановить Якутию после пожаров

ТАСС, 18 августа. В ближайшие дни в Якутию вылетят 200 волонтеров из разных регионов России для помощи людям, восстановления сгоревшего жилья и защиты поселков от природных пожаров. Об этом сообщил в среду руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич на заседании рабочей группы партии "Единая Россия".

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"Планируем основной лагерь разбить в селе Бясь-Кюель, также там будет база стройматериалов. Поработаем в Намском, Чурапчинском, Хангаласском районах. Также у нас есть резервная группа, которая выдвинется в любой район, где потребуется помощь. Сроки командировки - 14 суток. Сегодня должна в Якутию прилететь рекогносцировочная группа", - сказал Кастюкевич.

По его словам, планируется развернуть мобильные точки обращения граждан, где юристы окажут помощь по оформлению документов, выплат и пособий. Вторая группа волонтеров-медиков будет оказывать помощь в фельдшерско-акушерских пунктах, а третья займется восстановлением домов и хозяйственных построек. Кроме того, добровольцы проведут противопожарные работы: займутся опашкой поселений и уборкой сухостоя.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны на утро среды, в регионе действуют 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 351 271 га, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы".