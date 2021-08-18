Проверка Минздрава не подтвердила сведения об отсутствии альбумина в свердловской больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Проверка министерства здравоохранения Свердловской области не подтвердила данные об отсутствии внутривенного питания и альбумина для пациентов в Североуральской ЦГБ, сообщается в среду на сайте Росздравнадзора.

Анестезиолог-реаниматолог из больницы Североуральска Алексей Паршуков ранее сообщил в Facebook, что в медицинском учреждении не хватает внутривенного питания и альбумина. Медик написал, что вынужден был купить альбумин для пациентов на свои деньги и призвал благотворительные организации помочь больнице. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, во вторник сообщил, что региональный Минздрав разберется в ситуации.

"Выявлено, что в 2021 году учреждением было приобретено пять флаконов "Альбумин 20%". По состоянию на 01.08.2021 осталось еще три флакона по 100 мг. Кроме того, сейчас в больнице имеется в наличии препарат для парентерального (внутривенного) питания "Аминовен 500 мл" в количестве 20 флаконов", - говорится в сообщении ведомства.

В нем также отмечается, что на момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении больницы пациенты, нуждающиеся в нутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют.