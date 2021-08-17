Свердловские власти разберутся в ситуации с покупкой препаратов в больницу на деньги врача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Свердловской области начало проверку ситуации с нехваткой препаратов в больнице Североуральска, о которой сообщил один из ее сотрудников. В город отправлен замглавы ведомства, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram во вторник.

Анестезиолог-реаниматолог из больницы Североуральска Алексей Паршуков ранее сообщил в Facebook, что в медицинском учреждении не хватает внутривенного питания и альбумина. Медик написал, что вынужден был купить альбумин для пациентов на свои деньги и призвал благотворительные организации помочь больнице.

"Если это правда, то это просто вопиющая ситуация. Я знаю, что этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске", - написал Куйвашев.

Он добавил, что отправил в город заместителя министра здравоохранения, который доехал до Североуральска и начал разбираться в ситуации. "Думаю, к завтрашнему дню мы поймем, что происходит и почему врач на свою и так небольшую зарплату должен покупать лекарства для больных", - заключил глава региона.